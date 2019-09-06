СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников

"СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной", - подчеркнул глава спецслужбы Баканов.

СБУ начала внутренний аудит для оптимизации численности сотрудников
СБУ
Фото: censor.net.ua

Служба безопасности Украины начала аудит собственных структурных подразделений.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"Во исполнение мероприятий по системному реформированию, которые должны приблизить СБУ к стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Рабочие группы, созданные для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности", - говорится в сообщении.

Также целью проверки является оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реформированию ведомства.

"СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что СБУ также должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП).

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