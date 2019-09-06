В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
Сотрудник прокуратуры требовал и получил деньги от фигуранта уголовного производства.
В Одесской области бывшего сотрудника Раздельнянской прокуратуры приговорили к пяти годам лишения свободы за взяточничество.
Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.
По данным следствия, летом 2016 года подсудимый, будучи прокурором, требовал и получил от фигуранта уголовного производства 5 тысяч гривен взятки за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Суд признал экс-прокурора виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК и приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен.
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Политика
06.09.2019 08:31