Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Скуратовскому
Член "Радикальной партии" ударил главу сельсовета.
Бывшему народному депутату Украины Сергею Скуратовскому сообщено о подозрении в нанесении легких телесных повреждений председателю сельсовета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Уголовное производство открыто в 2018 году по заявлению главы сельсовета с. Плахтянка.
Досудебное расследование установило, что подозреваемый экс-депутат "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" ударил главу сельсовета по голове, от чего тот упал на землю и получил легкие телесные повреждения.
Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.
Сейчас в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины депутату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.
В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.
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Политика
05.09.2019 10:45