Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Скуратовскому

Бывшему народному депутату Украины Сергею Скуратовскому сообщено о подозрении в нанесении легких телесных повреждений председателю сельсовета. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Уголовное производство открыто в 2018 году по заявлению главы сельсовета с. Плахтянка.

Досудебное расследование установило, что подозреваемый экс-депутат "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" ударил главу сельсовета по голове, от чего тот упал на землю и получил легкие телесные повреждения.

Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

Сейчас в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины депутату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.