Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева выдал санкцию на задержание бывшего главы Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сказал журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что Вовк заочно арестован, но Сытник сообщил, что это не так. "Нет, на задержание... Когда стоит вопрос о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании, отдельно об аресте. На сегодняшний день есть решение про задержание. Чтобы запустить процедуру международного розыска, необходимо это решение. Там целая процедура: объявляется международный розыск, и если устанавливается местонахождение, проводится задержание", - сказал Сытник.

Он отказался сообщить, где находится Вовк, но подтвердил, что, по данным НАБУ, экс-чиновник находится за границей.

Сытник также добавил, что с 5 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура должна обращаться с ходатайствами не в Соломенский райсуд, а в Высший антикоррупционный суд.

"Вчера был последний день, когда мы могли получить постановления от Соломенского суда", - сказал он.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

В апреле, до объявления подозрения, Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Он заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.