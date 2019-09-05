Под офисом Нацсовета подрались противники и защитники телеканала NewsOne

Одного из активистов увезли в отделение полиции.

Под офисом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подрались сторонники и противники телеканалов NewsOne и "112 Украина". Об этом сообщает "Цензор.нет".

Фото: Цензор.нет

На сегодняшнем заседании Нацсовет рассматривает результаты проверки телеканала News One. Согласно проекту решения, регулятор планирует обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии канала. Также повесткой дня предусматривается рассмотрение вопроса о группы региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

У здания Нацсовета собрались как сторонники аннулирования лицензий, так и сторонники телеканалов. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "News One и 112 - марионетки Москвы", "Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора", "Начни утро из 112 и News One - закончи жизнь на Соловках".

Фото: censor.net.ua

Нацсовет не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

Сторонники телеканала News One и "112 Украина" держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ ", "Атака на News One - это политический заказ старой власти".

Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и воины Нацгвардии. Тем не менее между протестующими возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате был задержан активист "Демсокиры" Игорь Гудыменко. Информации о пострадавших в результате драки на данный момент нет.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua