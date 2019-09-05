Фюрер РФ заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами

Планируемый обмен "будет достаточно крупным, масштабным".

Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Фото: RT

Президент РоSSии Владимир Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами с Украиной. По его словам, планируемый обмен "будет достаточно крупным, масштабным".

Об этом Путин сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем с официальными властями. Думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин.

По его словам, обмен станет "хорошим шагом вперед в сторону нормализации".

Напомним, что 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, выдачу которого РоSSии назвали ключевым условием РоSSии для обмена.

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