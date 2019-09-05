Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаря

Законопроект определен главой государства как неотложный.

Зеленский внес законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаря
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.

Законопроект №2059, опубликованный на сайте парламента, определен главой государства как неотложный.

Президент предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря". В ней определено, что незаконная добыча янтаря наказывается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11тыс. 900 гривен до 51 тыс. гривен) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

В пояснительной записке Зеленский обосновывает необходимость закона тем, что добыча янтаря путем гидроразмыва меняет гидрологический режим, уничтожает лесные массивы и земельные угодья, повреждает почвенный и растительный покровы. Все это, как свидетельствует записка, может привести к экологической катастрофе.

Ранее сообщалось, что президент поручил правительству и парламентскому большинству в рамках детенизации экономики разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации казино и добыче янтаря.

Напомним, Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем.

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