Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП

Слушание, сорванное на прошлой неделе, должно было состояться 11 сентября.

Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Соответствующее решение суда опубликовано на сайте патриархата.

Суд удовлетворил заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Минкульта по ликвидации Киевского патриархата. В частности, главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ (Православной церкви Украины) Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

Напомним, в конце июля Минкульт подтвердил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. После этого предстоятель церкви Филарет обратился в суд.

Окружной суд должен был рассматривать этот иск 27 августа, но сторонники Филарета сорвали заседание суда. Слушание перенесли на 11 сентября.

20 июня "собор" УПЦ КП, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала в Филарета Киевскую патриархию.

2 июля УПЦ КП обратилась в ОАСК с просьбой отменить ликвидацию патриархата. Вся УПЦ КП, как и вся Украинская автокефальная православная церковь, 15 декабря 2018 года объединилась в поместную Православную церковь Украины. Соответственно, никакие решения, распоряжения или другие документы, изданные от имени Киевского патриархата или ее уставных органов после регистрации Киевской митрополии ПЦУ 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и не подлежат исполнению. Однако, синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет.