Кабмин уволил Уляну Супрун

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун. Об этом сегодня сообщил журналистам депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Была уволена Уляна Супрун и много других заместителей", - сказал Гончаренко.

Напомним, сегодня новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая дала первую пресс-конференцию и рассказала о своих целях и первоочередных задачах на должности министра.