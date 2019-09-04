Кабмин уволил Уляну Супрун

Она формально занимала должность первого заместителя министра.

Кабмин уволил Уляну Супрун
Ульяна Супрун
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Уляну Супрун. Об этом сегодня сообщил журналистам депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Была уволена Уляна Супрун и много других заместителей", - сказал Гончаренко.

Напомним, сегодня новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая дала первую пресс-конференцию и рассказала о своих целях и первоочередных задачах на должности министра.

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