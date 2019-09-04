Кабмин согласовал увольнение Кличко

Мэр потеряет исполнительную власть в Киеве.

Кабмин согласовал увольнение Кличко
Фото: Макс Левин

Кабинет министров Алексея Гончарука на своем втором заседании в среду согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил журналистам в Доме правительства депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности".

"Решение было принято, единственное пояснение - в связи с окончанием срока полномочий президента Украины, то есть предыдущего. Решение было принято единогласно, ни один член правительства по этому вопросу не выступал и вопросов не задавал", - сказал он.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Кабинет министров Владимира Гройсмана отказался рассматривать этот вопрос, оставив его новому правительству, которое сформируют вскоре после начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА любого человека по своему усмотрению, а не того, за кого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА.



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