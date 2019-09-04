РоSSия предъявила заочное обвинение гражданину Украины за брошенное в посольство яйцо

Следком РФ квалифицировала пикет посольства в Киеве как нападение.

Следственный комитет РоSSийской Федерации предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко, который 6 марта 2016 года участвовал в протестной акции возле посольства РФ в Киеве. Она завершилась тем, что здание забросали яйцами и зеленкой, а на воротах повесили чучело Владимира Путина.

Об этом говорится на сайте Следкома РФ.

"В результате преступных действий Кошовенко и других лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы роSSийского дипломатического учреждения, имуществу Посольства РоSSии на Украине причинен значительный материальный ущерб. Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)", - говорится в заявлении.

Следком РФ считает, что митинг 6 марта 2016 года был одним из "явно спланированными действиями против роSSийских дипломатических учреждений", которые в Украине квалифицируются как хулиганство.

"Это дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине", - заявили роSSийские следователи.

Напомним, что пикет посольства в марте 2016 года проходил с требованием отпустить Надежду Савченко и разорвать дипотношения с Россией.

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