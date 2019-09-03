Минрегион намерен изменить нормы высадки и полива деревьев в городах

На одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать около 40-50 градусов, а с деревьями она снижается практически вдвое.

Министерство регионального развития обновляет государственные строительные нормы по благоустройству, в том числе в части озеленения городов. Министерство намерено полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц, аллей и на площадях.

Об этом сообщается на сайте Кабмина со ссылкой на заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе (после смены правительства Минрегионстрой переименован в Мингромад, а Парцхаладзе вскоре может лишиться должности).

«Почему в Украине плохо растут деревья? Дело не в климате и глобальном потеплении, а в том, что деревья совершенно неправильно высаживаются и поливают. Итог - куча средств, выброшенных на ветер, ведь в таких условиях даже самое выносливое растение долго не протянет. Мы взяли за основу европейский и другой зарубежный опыт, и есть несколько действенных и действительно крутых идей, которые можно было реализовать в Украине. Поэтому планируем более подробно изучить это и внести соответствующие изменения в государственные строительные нормы по благоустройству», - отметил Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что эти нормы важно изменить, поскольку деревья играют очень важную роль в развитии городов, улучшении их экологического состояния и комфорта жителей.

Например, на одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать 43, а то и 50 градусов. С деревьями она снижается практически вдвое - до 18-26 градусов. «Интересные факты: только в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 тыс. литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений. И вместе с тем, к сожалению, некоторые видят в них только дрова», - отметил замминистра.

Минрегион намерен высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной, предусматривая профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, способствующих более эффективному их полива, а также специальные панели, которые не позволяют корням «взрывать» покрытие над ними.

Например, в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками.

Напомним, с 1 ноября этого года начнут действовать новые строительные нормы, относительно количества женских уборных при строительстве новых или реконструкции существующих учреждений культуры.

Теперь расчет таков: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих учреждений. Например, если театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше нужно было проектировать 30 женских туалетов (кабинок), а по новым нормам - нужно будет 60.