В Москве прошла серия задержаний, связанных с мирным шествием 31 августа

Акция была согласована с властями.

В Москве прошла серия задержаний, связанных с мирным шествием 31 августа
Фото: tvrain.ru

В Москве вечером в понедельник, 2 сентября, полиция задержала сразу нескольких человек, связанных с организацией мирного шествия 31 августа, которое не было согласовано с городскими властями.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Сначала были задержаны журналист "Новой газеты" Илья Азар и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин. Позднее полицейские задержали политика, юриста ФБК и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2" КоАП, - написал Илья Азар. На журналиста составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций. Речь идет о его участии в несогласованном шествии против политических репрессий и за честные выборы 31 августа.

Репортер добавил, что полицейские повели его в машину "прямо в домашней одежде и тапках". "То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - отметил Азар.

По информации московской полиции, всего в акции 31 августа приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих.

2 сентября московское управления МВД завело административное дело после несогласованного шествия 31 августа против политических репрессий. Во время акции полиция никого не задерживала.

27 августа Верховный суд РоSSии окончательно запретил оппозиционным кандидатам баллотироваться в Московскую городскую думу.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу продолжаются более месяца. В целом за это время полиция задержала около 3 тысяч человек.

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