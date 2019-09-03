Кабмин подготовит программу правительства к октябрю

За несколько недель в министерствах сформируют команды.

Кабмин подготовит программу правительства к октябрю
Фото: Макс Левин

За следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа нового правительства. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"За следующие несколько недель у нас фокус на создание сильных команд в каждом министерстве. Это сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило", - сказал он на встрече президента с членами Кабинета министров и руководством Верховной Рады.

Гончарук добавил, что все неэффективные менеджеры или связанные с влиянием политических сил будут оперативно уволены.

Премьер также отметил, что до конца сентября Кабмин будет работать над созданием программы нового правительства. По его словам, эту программу будут создавать при помощи электронных ІТ-инструментов, "чтобы ее можно было потом по показателям измерять, чтобы общество видело и могло онлайн контролировать".

Напомним, сегодня Гончарук также заявил, что Кабинет министров запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет. По его словам, остаток 2019 года будет посвящен инвентаризации страны, 2020 - "тотальной цифровизации".

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