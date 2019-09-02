Открытые данные о юрлицах теперь публикуют ежедневно

Кабмин запустил возможность подавать жалобы в Антирейредскую комиссию в электронной форме.

Открытые данные о юрлицах теперь публикуют ежедневно
Фото: Макс Левин

Открытые данные о юридических лицах теперь публикуют ежедневно, а не еженедельно. Об этом на фейсбуке сообщил новоназначенный министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЕГР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно. Почему это важно. Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственника или директора в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают», - написал Дубилет.

Он добавил, что ранее «жертвы рейдерства» могли узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием на неделю. За это время можно забрать активы или перепродать их. Министр подчеркнул, что благодаря ежедневным публикациям открытых данных такая задержка будет до одного дня.

Дубилет отметил, что бесплатно изменения можно отслеживать через OpenDataBot, «Приватбанк», Youcontrol, Liga и Vkursi.

По словам министра, правительство также запустило возможность подавать жалобы в антирейдерские комиссию в электронной форме через iGov.

«Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялись по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили в комиссию через цепочку канцелярий, могло пройти две недели», - написал Дубилет.

Напомним, в августе Дмитрий Дубилет сообщал о деталях разработки реформы по борьбе с рейдерством.

Правительство намерено дать гражданам и бизнесу возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника. Научиться уведомлять об граждан, даже если они не подписаны на специальный сервис, а так же слать уведомления о не просто об уже совершенных сделках о рейдерстве, а и о их подготовке.

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