Президенты Украины и Грузии договорились об обмене визитами

Визиты состоятся в ближайшее время.

Президенты Украины и Грузии договорились об обмене визитами
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили взаимные визиты на высшем уровне, которые состоятся в ближайшее время. Об этом сообщает сайт главы государства.

Встреча президентов состоялась в рамках участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше.

"Во время встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили безопасности и обороне.

Также главы государств положительно оценили политический диалог между двумя странами.

Напомним, ранее Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

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