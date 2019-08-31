При пожаре в детском лагере на Прикарпатье погиб сын экс-мэра Бурштына, - СМИ

По состоянию на 31 августа детей в заведении не было.

При пожаре в детском лагере на Прикарпатье погиб сын экс-мэра Бурштына, - СМИ
Фото: firtka.if.ua

Днем 31 августа возник пожар на территории детского лагеря "Сокол" в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС.

"31 августа в 13:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сцены на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол", что в селе Сокол Галицкого района. К месту пожара немедленно были направлены пожарные Галицкого района. В 14:08 пожар был локализован, а в 14:41 - ликвидован", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, на месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя г. Бурштын. Местное издание Firtka сообщает, что погибший - сын бывшего мэра Бурштина Петра Курляка.

Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 м. кв. По состоянию на 31 августа детей в заведении не было, отмечают спасатели.

На месте происшествия работают правоохранители.

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