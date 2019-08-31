Боевики запросили режим тишины и открыли огонь, ранен украинский военный

Оккупанты намеревались забрать тела уничтоженных "Азовом" членов ДРГ.

Боевики запросили режим тишины и открыли огонь, ранен украинский военный
Фото: mignews.com.ua

В районе населенного пункта Зайцево на Донбассе боевики запросили у украинской стороны режим тишины для того, чтобы забрать тела погибших, но обстреляли позиции сил ООС. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.

Согласно сообщению, в 13:30 31 августа боевики попросили Объединенные силы позволить им забрать тела погибших – членов диверсионно-разведывательной группы, которые были недавно ликвидированы бойцами полка "Азов" в районе Светлодарской дуги. Украинская сторона подтвердила запрос на режим тишины на указанный период.

"Однако у врага была другая цель - воспользоваться затишьем, усыпить бдительность и нанести поражение по нашим подразделениям. С этой целью он, нарушая режим тишины, дерзко начал обстрел с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Во время мощного вражеского обстрела один украинский военнослужащий был ранен. Ему уже оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние его здоровья - средней тяжести.

Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один был ранен.

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