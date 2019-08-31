Спикер экс-генпрокурора Луценко прокомментировала закрытие дела Калетника

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган утверждает, что производство в отношении бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника было закрыто законно, а 20 дел переданы от управления спецрасследований ГПУ в другие органы по подследственности.

"Статья УК, которую 5,5 (!) лет Горбатюк [руководитель Управления спецрасследований ГПУ] предъявлял Калетнику - давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования за отсутствием состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела", - написала Сарган на своей странице в Фейсбук.

Она считает, что дело закрыто на законных основаниях.

"20 уголовных производств переданы в ГБР, НП, СБУ - по подследственности. Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к прежним чиновников. Это, например, дела похищения сахара, застроек Киева и т.д., переданы по подследственности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу Управление спецрасследований Генпрокуратуры заявило, что в последний день Юрия Луценко в должности генерального прокурора ГПУ закрыла уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, который является подозреваемым по делу "законов 16 января".

В ведомстве также заявили, что вечером 29 августа Луценко забрал у следователей управления спецрасследований ГПУ 20 уголовных производств на основании "неэффективного осуществления досудебного расследования".