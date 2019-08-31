В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко

Боевик погиб год назад при взрыве.

В Донецке установили памятник главаре "ДНР" Александру Захарченко, который погиб при взрыве в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.

На открытии выступили главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На мероприятие приехали представители непризнанных Абхазии и Южной Осетии, а также делегаты из РоSSии.

Фото: https://twitter.com/Lana_mem

На памятнике написано: "Отдавшему жизнь рады тысяч других сердец".

Фото: https://twitter.com/Lana_mem

Фото: https://twitter.com/Lana_mem

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял роSSийскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года.

После этого его обязанности несколько дней исполнял Дмитрий Трапезников, а 7 сентября роSSийскую оккупационную администрацию в Донецке возглавил Денис Пушилин.

Позже террорист "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил подлинность пленок Службы безопасности Украины, из которых следует, что советник нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина договаривался с кем-то о свержении Александра Захарченко.

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