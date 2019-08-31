?Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине

Президент Владимир Зеленский объявил о готовности снять мораторий на поисковые и эксгумационные работы польских историков в Украине и предложил построить на границе с Польшей мемориал примирения.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

"Сегодня с президентом Дудой мы откровенно, очень откровенно обсудили историческую и уже современную проблематику. И я рад, что в наших отношениях нет вопросов, которые мы бы не смогли решить диалогом и взаимопониманием", - сказал Зеленский.

По его мнению, напряженные отношения между Украиной и Польшей являются "подарком для недругов" и этого нельзя допускать.

"Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, ради того чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное общее будущее", - сказал он.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине. Польская сторона приводит в порядок украинские места памяти в Польше . Я предложил президенту Дуде создать на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - добавил президент Украины.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше , в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.