Зеленский начал визит в Польшу со встречи с Дудой

Президент Владимир Зеленский в субботу прилетел с официальным двухдневным визитом в Польшу , где состоятся мероприятия по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны

В Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Украины с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщила пресс-служба Зеленского.

После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ .

Напомним, 1 сентября в польской столице в мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны, примут участие представители около 40 стран. На церемонию, которая состоится во второй половине дня на площади Пилсудского в Варшаве, польские власти пригласили лидеров стран Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства.

На торжественных мероприятиях в воскресенье будут присутствовать около 20 президентов, 4 премьер-министра, а также министры, спикеры парламентов и послы. Канцелярия президента рассчитывает, что зарубежных гостей будет около 250 человек.