РоSSия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября".

РоSSия заявила о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС
Олександр Новак, міністр енергетики РФ
Фото: pravdaurfo.ru

РоSSия готова провести трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и Европейской комиссией в первой половине сентября.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Интерфакс.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил он.

Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения роSSийским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году в "Нафтогазе" считают основным.

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