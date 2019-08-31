Зеленский предложил отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду

Зеленский предложил отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский предлагает снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политическим силам, которые не прошли в парламент по итогам выборов, но преодолели 2% барьер.

Об этом говорится в законопроекте №1029 о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, который глава государства внес в парламент 29 августа.

30 августа этот проект закона был опубликован на официальном портале парламента.

В частности, президент предлагает выделять ежегодно на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Изменения предполагается внести в ст. 17-2 и ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине".

Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей. Как сообщалось, госфинансирование в 2020 году могут получить 11 политических партий.

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