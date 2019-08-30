В 2014 году более мягкое предложение не прошло.

Партия "Слуга народа" собралась отменить список предприятий, не подлежащих приватизации.

Об этом говорится в законопроекте №1054 от 29 августа.

Законопроект состоит из одного пункта - признать утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

В пояснительной записке отмечается, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества.

Закон, который предлагается отменить теперь, содержит сильно устаревший список предприятий, многие из которых уже ликвидированы или нуждаются в сторонних инвестициях.

В 2014 году правительство Украины (в том числе министр экономики Айварас Абромавичу, который сейчас является членом команды Зеленского) пыталось исключить из этого списка 1250 предприятий, но встретилось с ожесточенным сопротивлением со стороны Верховной Рады.

Представители партии "Свобода" блокировали трибуну во время рассмотрения законопроекта, и в конце концов от него отказались.