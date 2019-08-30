Посол КНР: США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере

По его словам все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий —чистой воды наговор.

Посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере. Об этом он сказал на брифинге, передаёт корреспондент LB.ua.

«На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной... США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая», — заявил он.

Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран — это чистой воды наговор.

«Успехи развития Китая достигнуты только благодаря китайскому народу и никогда не были украдены... США боятся угрозы ее монополии в сфере телекоммуникаций. Пока Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе, с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража — все это не о нас», — отметил посол.

Ду Вэй полагает, что сегодня оборонная отрасль Украины требует вливания инвестиций. В то же время, по его мнению « США многие годы не обеспечивали большие инвестиции в оборонную сферу Украины».

«Я хочу сказать, что Китай и Украины — дружественные страны и стратегические партнеры», — подчеркнул он.

С его слов, многие годы обе страны продуктивно сотрудничали в разных сферах, начиная с аграрной сферы. Товарооборот между Украиной и Китаем в прошлом году достиг почти 10 млрд. $. Посол выразил уверенность, что в текущем году товарооборот превысит 10 млрд.$. Тогда как, по его словам, товарооборот с США в прошлом году составил всего 4 млрд$, а в первом полугодии 2019 года — всего 2 млрд$.

Напомним, в июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве , что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем. Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Мотор Сич.