Зеленский предложил отменить исключительное право адвокатов представлять другое лицо в суде

Президент подготовил поправки в статью 131-2 об адвокатуре.

Зеленский предложил отменить исключительное право адвокатов представлять другое лицо в суде
Фото: Факты

Президент Владимир Зеленский предложил отменить исключительное право адвокатов представлять другое лицо в суде.

Об этом говорится в конституционных поправках, которые он внес на рассмотрение парламента 29 августа.

Для этого планируется внести изменения в ст.131-2 об адвокатуре и прописать, что адвокат обязателен только в том случае, если речь идет о защите лица от уголовного обвинения. Последний пункт этой статьи, который прописывает исключения по представительству в судах.

Также президент предложил исключить подпункт 11 статьи 16-1 "Переходных положений" о сроках вступления требования по представительству исключительно прокурорами или адвокатами в Верховных Судах, судах апелляционной инстанции и судах первой инстанции.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

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