ГБР проверяет покупку оборудования НОТУ на 15 млн гривен

Расследование ведется с апреля этого года.

В апреле 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Отмечается, что 14 декабря 2017 года между ОАО "НОТУ" в лице председателя правления Зураба Аласании и ООО "ВижнХаус" был заключен договор на закупку аудиовизуального оборудования на сумму 15 млн гривен.

По версии следствия, в сомнительных контрактах также фигурируют ООО "Оникс Солюшинз", ООО "Современные Айти технологии", ООО "Надежный интернет-магазин", а также благотворительный фонд "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине".

"В начале июля 2019 года следователь ГБР получил в суде доступ к информации о движении средств на счетах НОТУ для подтверждения или опровержения факта фиктивности сделки, выявления признаков растраты средств, путем перевода их на контрагентов без фактического выполнения каких-либо работ", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа пресс-служба ГБР сообщила о проведении обысков в мещении НОТУ в рамках расследования "по делу о злоупотреблении служебным положением некоторыми сотрудниками НОТУ".