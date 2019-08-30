ГБР проверяет покупку оборудования НОТУ на 15 млн гривен

Расследование ведется с апреля этого года.

ГБР проверяет покупку оборудования НОТУ на 15 млн гривен

В апреле 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Отмечается, что 14 декабря 2017 года между ОАО "НОТУ" в лице председателя правления Зураба Аласании и ООО "ВижнХаус" был заключен договор на закупку аудиовизуального оборудования на сумму 15 млн гривен.

По версии следствия, в сомнительных контрактах также фигурируют ООО "Оникс Солюшинз", ООО "Современные Айти технологии", ООО "Надежный интернет-магазин", а также благотворительный фонд "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине".

"В начале июля 2019 года следователь ГБР получил в суде доступ к информации о движении средств на счетах НОТУ для подтверждения или опровержения факта фиктивности сделки, выявления признаков растраты средств, путем перевода их на контрагентов без фактического выполнения каких-либо работ", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа пресс-служба ГБР сообщила о проведении обысков в мещении НОТУ в рамках расследования "по делу о злоупотреблении служебным положением некоторыми сотрудниками НОТУ".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФУ Зеленского предлагают передать спецслужбам закупку деталей из РФ
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика ВавришаНа свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТОВ Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-ТропеБогдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
В США республиканцы начали продавать футболки с "американской" ГренландиейВ США республиканцы начали продавать футболки с "американской" Гренландией
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ АласанииГБР проводит обыск в офисе "Суспильного" в Киеве и в доме главы НОТУ Аласании
Новинский подтвердил готовность внести 6 млн гривен за БогатыревуНовинский подтвердил готовность внести 6 млн гривен за Богатыреву
ГБР проверяет на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"ГБР проверяет на полиграфе сотрудников СБУ, упустивших наркобарона в "Борисполе"
Польша выделила 24 млн гривен на восстановление культурного наследия в УкраинеПольша выделила 24 млн гривен на восстановление культурного наследия в Украине
Разумков назвал недостаточной депутатскую зарплату в 50 тысяч гривенРазумков назвал недостаточной депутатскую зарплату в 50 тысяч гривен
СБУ проверяет деятельность сети кинотеатров IMAX в оккупированном КрымуСБУ проверяет деятельность сети кинотеатров IMAX в оккупированном Крыму
Суд арестовал Грымчака с залогом в 6 млн гривенСуд арестовал Грымчака с залогом в 6 млн гривен
Одну из замов мэра Житомира подозревают в нанесении городу 700 тыс. гривен убытковОдну из замов мэра Житомира подозревают в нанесении городу 700 тыс. гривен убытков
Фигурантам "дела 2 мая" Долженкову и Мефедову разрешили выйти под залог 153 тыс. гривенФигурантам "дела 2 мая" Долженкову и Мефедову разрешили выйти под залог 153 тыс. гривен
Офис президента задержал выделение 10 млрд гривен в регионыОфис президента задержал выделение 10 млрд гривен в регионы
Последние новости
Подгружаем последние новости