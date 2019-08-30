Суд оправдал беркутовца, которого обвиняли в пытках активистов Майдана

На заседание обвиняемый - действующий сотрудник Нацполиции Андрей Хандрыкин - не явился.

Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана.

Об этом сообщает "Громасьдке".

Хандрыкин обвинялся по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки по предварительному сговору группой лиц". Эпизод, который расследовал суд, касается событий возле стадиона имени Лобановского ("Динамо") 20 января 2014 года. Тогда сотрудники "Беркута" сбросили с колонны стадиона и избили двух активистов - Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. Согласно материалам дела, 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола на морозе и всадили ему нож в бедро.

"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина, - ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", - говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса.

Обвиняемого на судебном заседании не было.

Сейчас Хандрыкин является сотрудником харьковской полиции.

Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще двое бывших беркутовцев - Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в РоSSию.

Напомним, ранее суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане.