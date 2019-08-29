Луценко поддержал назначение Рябошапки на пост генпрокурора

Генпрокурор признался, что хочет поправить здоровье.

Луценко поддержал назначение Рябошапки на пост генпрокурора
Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко перед отставкой поддержал выбор президента Владимира Зеленского на главу ГПУ.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"Избрание нового генерального прокурора, профессионального, опирающегося на огромное большинство в Верховной Раде, я считаю очень позитивным. Он сможет изменить законодательство, а значит дать новый импульс работе правоохранительной системы", - заявил Луценко.

По словам Луценко, он как человек извне системы избавил Руслана Рябошапку, которого планирует назначить Зеленский, от необходимости делать революцию в Генпрокуратуре и дал ему возможность спокойно работать.

"Я выполнил свою часть работы - сломал НКВД-шную систему. Сегодня у Генпрокуратуры нет признаков тоталитарной карательной машины. Достиг максимальных результатов в том, где закон мне разрешает", - сказал Луценко.

Уходящий в отставку генпрокурор рассказал, что после увольнения планирует заняться здоровьем и организовать книжный фонд.

"Буду готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения. А если говорить не в шутку, то планирую заняться здоровьем. После тюрьмы 16 дыр в пищеводе дают о себе знать. А с другой стороны, думаю организовать фонд поддержки украинской книги. Это то, что я люблю в свободное время этим буду заниматься", - сказал Луценко.

Напомним, что ранее Луценко назвал себя эффективным генеральным прокурором.

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