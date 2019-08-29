Луценко поддержал назначение Рябошапки на пост генпрокурора
Генпрокурор признался, что хочет поправить здоровье.
Генеральный прокурор Юрий Луценко перед отставкой поддержал выбор президента Владимира Зеленского на главу ГПУ.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
"Избрание нового генерального прокурора, профессионального, опирающегося на огромное большинство в Верховной Раде, я считаю очень позитивным. Он сможет изменить законодательство, а значит дать новый импульс работе правоохранительной системы", - заявил Луценко.
По словам Луценко, он как человек извне системы избавил Руслана Рябошапку, которого планирует назначить Зеленский, от необходимости делать революцию в Генпрокуратуре и дал ему возможность спокойно работать.
"Я выполнил свою часть работы - сломал НКВД-шную систему. Сегодня у Генпрокуратуры нет признаков тоталитарной карательной машины. Достиг максимальных результатов в том, где закон мне разрешает", - сказал Луценко.
Уходящий в отставку генпрокурор рассказал, что после увольнения планирует заняться здоровьем и организовать книжный фонд.
"Буду готовиться к 55-й годовщине дня своего рождения. А если говорить не в шутку, то планирую заняться здоровьем. После тюрьмы 16 дыр в пищеводе дают о себе знать. А с другой стороны, думаю организовать фонд поддержки украинской книги. Это то, что я люблю в свободное время этим буду заниматься", - сказал Луценко.
Напомним, что ранее Луценко назвал себя эффективным генеральным прокурором.
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29.08.2019 19:14