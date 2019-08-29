Замминистра экологии сообщили о подозрении

Фамилия заместителя министра в сообщении НАБУ не указывается.

Замминистра экологии сообщили о подозрении
Фото: Сергей Нужненко

Заместителю министра экологии и природных ресурсов сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"29 августа НАБУ и САП сообщили заместителю министра экологии о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2015-2016 гг. В частности, не задекларирован факт пользования жилым домом (556,4 кв м) и земельным участком (0,1607 га). Владельцем этой недвижимости является близкий родственник чиновника", - говорится в сообщении на странице НАБУ в фейсбуке.

Отмечается, что расследование этих фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года.

Фамилия заместителя министра в сообщении НАБУ не указывается. Согласно данным на сайте Минэкологии, заместителями министра являются Виктор Вакараш, Василий Полуйко и Николай Кузьо.

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