В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ

Больше половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
Фото: Макс Левин

В президентской партии "Слуга народа" разработали специальную стратегию общения с журналистами.

Об этом изданию theБабель рассказал один из руководителей фракции. Источники LB.ua эту информацию подтверждают.

По его словам, выбрали трех спикеров, которые могут говорить, что посчитают нужным. "Это Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия", - рассказал собеседник. Кроме того, по его словам, была создана группа из 50 депутатов, которые могут ходить по эфирам.

"Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, - это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", - пояснил источник.

Он добавил, что более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

"Для них это общение началось в Трускавце с «экзаменов о статьях Конституции» и вопросами о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно", - отметил собеседник.

Никита Потураев подтвердил LB.ua, что входит в группу, которая консультирует депутатов по общению со СМИ. Но, по его словам, обещаться депутатам с журналистами никто не запрещал.

На репетиции первого заседания новой Рады, 28 августа, депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы. К примеру, на вопрос "с кем создаст коалицию «Слуга народа»" предлагается шесть вариантов ответов, среди которых: "мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата. Народ возложил на нас ответственность за результат", "мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "если какие-то депутаты присоединятся к голосованиям за наши законопроекты - мы будем это приветствовать".

Депутатам рекомендуют выучить точное название своего комитета и подготовить краткое пояснение, почему именно в этом комитете они решили работать. Среди вариантов ответов предлагаются: "потому что у меня на округе с этим связана такая-то проблема", "потому что я занимался этим раньше", "потому что я хочу изменить что-то в этой сфере".

На вопросы о кадровых назначениях в Кабмине предлагается отвечать: "все назначения СМИ узнают в момент представления кандидатур соответственно президентом и премьером". К слову, этот ответ сегодня повторяли журналистам многие депутаты, и в таком же ключе отвечал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

О зарплате депутатам посоветовали говорить так: "это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании", "во время каденции не должен думать о том, где бы заработать денег".

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют выделять следующее: "я имею все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы сюда идем не деньги зарабатывать, а менять Украину".

На вопрос о помощниках советуют говорить, что "люди готовы работать за небольшие деньги" (средняя зарплата помощника 19 тыс. гривен), а также вспоминать о волонтерах, студентах и активистах.

В разговоре о первостепенных задачах рекомендуется акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуется говорить так: "мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избран Днем памяти защитников Украины потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".

Напомним, ранее медиа-сообщество предостерегло команду Зеленского от намеренных провокаций против СМИ. При этом, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде президента "не нужны журналисты для общения с обществом".

Отметим, что депутат из "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий в первый же день работы Рады попался на обсуждении снять с публикации неприятную новость о нем. Это произошло после того как "Цензор.НЕТ" опубликовал его переписку с Игорем Никоновым о кандидатах на пост главы Минздрава, снятую фотографом.

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