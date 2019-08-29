Вице-спикером Рады избрана Елена Кондратюк
Депутаты определились с постоянным президиумом.
Верховная Рада девятого созыва избрала первым вице-спикером представителя "Батькивщины" Елену Кондратюк.
На должность вице-спикера претендовали четыре кандидата: Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Елена Кондратюк от "Батькивщины", Ирина Констанкевич от группы "За будущее" и внефракционных, Нестор Шуфрич от "ОПЗЖ".
По каждому кандидату сначала проводилось рейтинговое голосование, после чего победителя поставили на официальное утверждение.
Джемилева поддержали 59 депутатов, Кондратюк - 290, Констанкевич - 49, Шуфрича - 48 (против Шуфрича проголосовали 217 человек).
После этого за избрание Кондратюк проголосовали 318 человек.
Кондратюк является депутатом Верховной Рады с 2007 года.
Напомним, что должность спикера и первого вице-спикера получила президентская фракция "Слуга народа". Председателем Рады стал Дмитрий Разумков, а его первым замом - Руслан Стефанчук.
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