Новостей.COM ⇒
2019-08-29
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Аваков и Маркарова останутся в правительстве.
Фото: Сергей Нужненко
LB.ua стал известен вероятный состав будущего правительства Алексея Гончарука.
Двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции "Слуги народа" к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции.
В новое правительство должны войти:
- Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
- Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
- Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
- Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк - министр обороны.
Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
Вице-спикером Рады избрана Елена Кондратюк »»
29.08.2019 14:37
29.08.2019 14:37
←+Ctrl+→