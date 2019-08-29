Зеленский внес пять законопроектов об изменении Конституции

Один из проектов касается сокращения числа депутатов.

Зеленский внес пять законопроектов об изменении Конституции
Фото: Влад Мусиенко

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов об изменении Конституции Украины.

Об этом говорится на сайте парламента.

Речь идет о ликвидации адвокатской монополии (1013); права Президента создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначить и увольнять руководителей НАБУ и ГБР (1014); законодательной инициативы народа (1015); уполномоченных Верховной Рады (1016); сокращении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы (1017).

Тексты законопроектов пока не опубликованы.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

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