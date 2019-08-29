Чийгоз: возвращение удерживаемых в РФ украинцев может состояться в пятницу

Он тоже сказал, что Сенцова этапировали в Москву.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Олег Сенцов в (московском СИЗО – ИФ) "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", - сказал он журналистам после торжественного заседания Верховной Рады в четверг.

Напомним, в последнее время роSSийские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией . 21 августа роSSийские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним.