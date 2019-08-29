В Верховной Раде объявили создание монокоалиции "Слуги народа"

Президентская партия на выборах получила 254 мандата.

В Верховной Раде объявили создание монокоалиции "Слуги народа"
Фото: Макс Левин

Коалиции в Верховной Раде не будет, ее права получит фракция "Слуги народа", в состав которой вошли 254 народных депутатов.

Об этом сообщил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва временный председатель Дмитрий Разумков.

"Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной Рады Украины. И согласно Конституции Украины имеет права коалиции в Верховной Рады", - сказал он.

Напомним, что Верховная Рада девятого созыва начала работу в четверг, 29 августа.

Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.

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