Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Кресло Супрун может перейти к эксперту по медреформе Зоряне Черненко.
Перед первым заседанием Верховной Рады снова поменялся главный претендент на пост министра здравоохранения.
Об этом говорится в телеграме шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.
"Изначально, как мы помним, на него претендовал Олег Петренко, но потом передумал, ушёл в отпуск. Без пяти минут премьер Гончарук не сильно расстроился и провёл переговоры с Максимом Степановым. Все ок, его утвердили. Вечером у Степанова состоялось собеседование с Зеленским. Успешное! Но вскоре все снова изменилось. И теперь главой МОЗ должна стать... Зоряна Черненко", - пишет журналистка.
Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.
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29.08.2019 09:31