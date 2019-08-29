Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся

Кресло Супрун может перейти к эксперту по медреформе Зоряне Черненко.

Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Фото: prostir.ua

Перед первым заседанием Верховной Рады снова поменялся главный претендент на пост министра здравоохранения.

Об этом говорится в телеграме шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Изначально, как мы помним, на него претендовал Олег Петренко, но потом передумал, ушёл в отпуск. Без пяти минут премьер Гончарук не сильно расстроился и провёл переговоры с Максимом Степановым. Все ок, его утвердили. Вечером у Степанова состоялось собеседование с Зеленским. Успешное! Но вскоре все снова изменилось. И теперь главой МОЗ должна стать... Зоряна Черненко", - пишет журналистка.

Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.

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