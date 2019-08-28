Сообщить о коррупции будет выгоднее, чем промолчать, - директор IDF Украина

Сообщить о коррупции будет выгоднее, чем промолчать, - директор IDF Украина

Новые законодательные изменения, которые разрабатываются, предусматривают создание таких условий, когда у человека будет возникать желание не молчать, а рассказать о коррупционном правонарушении.

Об этом заявила директор Фонда инноваций и развития (IDF) Украины Людмила Евсеенко, комментируя законодательные инициативы по обличителям коррупции, которые сейчас разрабатываются представителями общественных организаций в рамках активностей Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в рамках идеологии, предложенной Офисом Президента Украины.

"Цель этих законодательных изменений - дать обличителю коррупции четкие сигналы и понимание того, что сообщить о коррупции ему будет гораздо выгоднее, чем молчать о ней. У нас украинский менталитет, когда "моя хата с краю", и в результате люди, даже которым известно о коррупционных правонарушениях, не сообщают о них, поскольку боятся преследований, потерять работу, считают, что это не их дело, или просто считают, что промолчать будет полезнее и проще", - заявила Людмила Евсеенко.

По ее словам, сегодня 36,4% украинцев готовы присоединиться к различным формам организованной борьбы с коррупцией. Однако реально сообщают о коррупции только 12,6%.

"Большинство боится сообщать, поскольку на уровне государства сейчас отсутствует реальная защита разоблачителей коррупции. А некоторые просто не считают нужным самостоятельно на собственном примере включиться в борьбу с коррупцией, начать, как говорится, с себя. В результате, такой действенный во всем мире инструмент борьбы с коррупцией, как обличители, в Украине просто не работает. И сейчас есть уникальный шанс изменить эту ситуацию, приняв соответствующие законодательные изменения".

Напомним, 19 августа в Офисе президента Украины под руководством заместителя председателя ОПГ Руслана Рябошапки состоялось обсуждение представителями общественных организаций и международными партнерами Украины в сфере борьбы с коррупцией наработанных изменений в законодательство по обличителям коррупции.

Проекты законов, которые готовятся, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Соавторами законопроектов по обличителях являются представители Института прикладных гуманитарных исследований, Фонда инноваций и развития (IDF), а также проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине" (SACCI).

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения парламентом.

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