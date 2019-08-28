РФ отказала во въезде еще одному американскому сенатору, поддерживающему Украину

"К сожалению, роSSийское правительство еще больше изолирует свою страну", - отметил Крис Мерфи.

РФ отказала во въезде еще одному американскому сенатору, поддерживающему Украину
Крис Мерфи
Фото: golos-ameriki.ru

Американскому сенатору-демократу от штата Коннектикут Крису Мерфи отказали во въездной визе в РоSSийскую Федерацию, куда он собирался поехать в составе двухпартийной делегации конгрессменов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В связи с этим Мерфи опубликовал следующее заявление: "Хотя я всегда был жестким критиком Кремля, я также считаю важным поддерживать диалог, в особенности в моменты напряженности. Будучи обладателями двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способными многократно уничтожать друг друга, мы обязаны обеспечивать безопасность мира и предотвращать конфликт между США и Россией. К сожалению, роSSийское правительство еще больше изолирует свою страну, препятствуя нашему визиту и ряду других визитов в последние месяцы. Учитывая крах соглашений о контроле над вооружениями и значительную внутреннюю оппозицию авторитарному режиму Владимира Путина, это потенциально опасный момент для хрупких отношений между нашими двумя странами, и жаль, что РоSSия не заинтересована в диалоге".

Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон из штата Висконсин заявил, что роSSийские власти отказали ему в визе для въезда в страну в составе той же двухпартийной делегации.

Джонсон планировал встретиться с несколькими роSSийскими официальными лицами, американскими бизнесменами и представителями гражданского общества.

"Работая с послом [CША в РоSSии Джоном] Хантсманом, я надеялся, что прямой диалог с роSSийскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения отношений между нашими странами", – отметил Джонсон.

"К сожалению, роSSийские власти продолжают играть в дипломатические игры с искренним усердием и отказали мне во въезде в РоSSию", - добавил он.

Напомним, Рон Джонсон является сопредседателем украинской группы поддержки в Конгрессе США. Накануне он заявил, что считает президента РФ единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на востоке Украины и призвал его "отозвать псов войны" с Донбасса. Джонсон также инициировал и поддерживал ряд законодательных актов по привлечению РоSSии к ответственности за агрессию в Украине и преследование диссидентов. Сенатор является соавтором резолюции Сената с призывом к более активному реагированию на агрессию РоSSии в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также - к санкциям по "Северному потоку-2".

Крис Мерфи был одним из автором проекта резолюции, осуждающей агрессию РоSSии против Украины в прошлом году. В ней США призвали РФ немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

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