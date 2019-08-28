Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД

"В стране должны быть какие-то стабильные вещи".

Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД
Фото: стоп-кадр из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что сейчас нет другой кандидатуры на пост министра внутренних дел, кроме Арсена Авакова.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ".

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов (Оксана) Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос, каких еще людей президенту Владимиру Зеленскому стоит сохранить у власти, он ответил что главное в этом вопросе - результаты их работы.

"Мне все равно какие люди у власти. Главное, чтобы концепция выработана была. Важны результаты. Если будем слушать МВФ и ждать, что они вместо нас будут управлять страной, у нас будет все плохо", - заявил Коломойский.

Напомним, петиция об отставке Авакова набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей за несколько дней в начале июня. Сам министр заявил, что не намерен подавать в отставку. Отвечая на петицию, президент Зеленский заявил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной Рады, а не его.

Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти в Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста.

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