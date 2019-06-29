ЦИК по решению суда пустила партию Саакашвили на выборы

Центральная избирательная комиссия по решению Верховного Суда пустила партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК вечером в субботу.

В список РНС включены 88 кандидатов в народные депутаты. Кроме того, еще 9 кандидатов от партии будут баллотироваться по одномандатным округам.

Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.

Основанием для такого решения стало то, что выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, а партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда РНС, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.

В первую пятерку списка РНС вошли Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.