ЦИК по решению суда пустила партию Саакашвили на выборы
От РНС баллотируются 97 человек.
Центральная избирательная комиссия по решению Верховного Суда пустила партию "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК вечером в субботу.
В список РНС включены 88 кандидатов в народные депутаты. Кроме того, еще 9 кандидатов от партии будут баллотироваться по одномандатным округам.
Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.
Основанием для такого решения стало то, что выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, а партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет РНС якобы рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая. Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда РНС, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.
В первую пятерку списка РНС вошли Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.
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29.06.2019 19:23