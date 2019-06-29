С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранен военный

Возле Новолуганского боевики применили артиллерию.

С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранен военный
Фото: facebook.com/ato.news

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 11 обстрелов. Один военный был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Обстрелы произошли возле Гранитного (минометы калибра 120 мм), Опытного (гранатометы), Зайцево (минометы калибра 82 мм), Зализного (ПТУР), Новолуганского (артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм), Майорска (минометы калибра 120 мм, гранатометы, ПТУР, вооружение БМП, пулеметы, стрелковое оружие).

В штабе ООС также сообщили, что на Украину пытаются повесить обстрел села Пикузы на Донбассе, который произошел 26 июня, хотя украинские военные к нему не причастны.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах на неподконтрольной правительству Украины территории. 26 июня наблюдатели прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, осколками была посечена стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления. На улице Ахматовой, 37, во дворе, сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны, в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни. По словам местных жителей, обстрел произошел утром 26 июня", - говорится в заявлении военных.

"На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикуза, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали... Учитывая указанные временные показатели, причастность украинских армейцев к данному инциденту не подтверждается", - заявили в ООС.

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", - отмечается в сообщении.


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