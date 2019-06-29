Освобожденного из плена боевиков Великого сотрудники СБУ ночью увезли на допрос

После допроса его отпустили.

Освобожденного из плена боевиков Великого сотрудники СБУ ночью увезли на допрос
Дмитрий Великий
Фото: Lb.ua

Дмитрий Великий, которого накануне освободили из плена боевиков и который находится в розыске за дезертирство, увезли на допрос сотрудники СБУ. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу 112 Украина, выходя из отделения полиции в Павлограде Днепропетровской области.

По его словам, ночью к нему в дом, где он живет с родителями, пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий.

Он рассказал, что ему ничего не сказали и повезли в СБУ, продержав там до 4 утра.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", - заявил Великий.

После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Напомним, 28 июня боевики "ДНР" и "ЛНР" освободили четырех пленных украинцев. Их передали Виктору Медведчуку.

Имена освобожденных - Яков Веремейчик, 1986 г.р.; Эдуард Михеев, 1964 г.р.; Максим Горяинов, 1984 г.р.; Дмитрий Великий, 1988 г.р.

Горяинов попал в плен недавно - в мае 2019 года. Он был в числе из восьми солдат, которые заехали на оккупированную территорию в районе Новотроицкого.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен, но переговоры зашли в тупик.


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