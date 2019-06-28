В открытом доступе появился документальный фильм о переживших плен украинцах

Дату Дня Конституции для онлайн-премьеры создатели фильма выбрали специально.

В открытом доступе появился документальный фильм о переживших плен украинцах
Фото: Стоп-кадр видео

28 июня, в День Конституции в открытом доступе появился фильм "Хрупкая свобода" режиссера Константина Кляцкина ("Крым. Как это было").

Как сообщают создатели фильма, для онлайн-премьеры специально выбрали такую дату – учитывая тематику фильма.

В фильме рассказывается о пятерых украинцах из Луганска, переживших плен боевиков.

"В название фильма "Хрупкая свобода" мы заложили идею о том, что базовые понятия, которые мы считаем нормальными и неотъемлемыми – свобода выбора, высказываний, физическая свобода – могут исчезнуть за один день, – рассказывает режиссер фильма Константин Кляцкин на пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре. – Это могло бы случиться с любым из нас, если бы наши города оказались в оккупации".

Кляцкин – режиссер-документалист, основатель студии DocNoteFilms и участник проекта BABYLON’13.

Создатели фильма отмечают, что фильм рассчитан на широкую аудиторию – он не содержит сцен жестокости. В фильме зафиксированы около 200 мест, где людей удерживали, причиняли насилие, принуджали работать, казнили. "Остается актуальным вопрос о приведении к ответственности людей, которые совершали такие преступления – громких расследований на этот счет нет", – говорит руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко.

Один из героев фильма, Александр Ретилов отмечает: "То, что происходит по ту сторону противостояния, напоминает процессы, которые происходили после Октябрськой революции – когда обвинительные приговоры штамповали всем подряд с одной целью – запугать".

"Хрупкую свободу" презентовали около 10 месяцев назад, и с тех пор показы состоялись в разных городах Украины.


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