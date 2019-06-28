Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить военную помощь Украине до $300 млн

100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить военную помощь Украине до $300 млн
Фото: en.wikipedia

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовала проект закона, который предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

Об этом информирует пресс-служба посольства Украины в США.

"Соответствующие средства, которые на 50 млн. долларов превышают ассигнования текущего года, заложены в поддержанном Сенатом проекте закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны". Законопроектом предусмотрено направить 100 млн. долларов из 300 млн. долларов исключительно на летальные виды вооружений№, - говорится в сообщении.

Предлагается расширить помощь США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны, уточнили в посольстве.

Закон "О бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его согласования с Палатой представителей, а также подписание президентом Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложит Конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2020 год до $750 млрд.

В сентябре прошлого года Трамп подписал бюджет Пентагона, предусматривающий $250 млн помощи Украине, из которых $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.


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