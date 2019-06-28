Экс-мэр Конотопа обвинил в организации нападения на него нардепа Молотка

Молоток опроверг свою причастность к покушению на убийство своего оппонента на выборах.

Экс-мэр Конотопа Артем Семенихин, которого после избиения транспортировали для лечения в Киевский институт нейрохирургии, обвинил в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка.

Об этом Семенихин заявил в видео на своей странице в фейсбуке.

Семенихин рассказал, что нападение на него было с целью убийства, чтобы не допустить на выборы. Оно произошло сразу после того, как он вернулся из Киева , получив регистрацию кандидата в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу.

В покушении Артем Семенихин обвинил депутата Рады 7-го и 8-го созывов, кандидата в депутаты по тому же округу Игоря Молотка, люди которого, по мнению экс-мера Конотопа, совершили нападение.

Нардеп Игорь Молоток опроверг свою причастность к покушению на убийство своего оппонента на выборах Артема Семенихина, выложив заявление в фейсбуке.

Напомним, Семенихина избили в Конотопе ночью 27 июня. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК. Позже прокуратура Сумской области переквалифицировала дело по факту нападения на Семенихина на более жесткую статью - "законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга".

Напомним, Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя "Свободы" Семенихина. Игорь Молоток на парламентских выборах 2012 года был избран как самовыдвиженец, но перешел во фракцию Партии регионов.

Игорь Молоток неоднократно становился фигурантом скандалов в Сумской области.