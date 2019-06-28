Экс-мэр Конотопа обвинил в организации нападения на него нардепа Молотка

Молоток опроверг свою причастность к покушению на убийство своего оппонента на выборах.

Экс-мэр Конотопа обвинил в организации нападения на него нардепа Молотка
Артем Семенихин
Фото: Укринформ

Экс-мэр Конотопа Артем Семенихин, которого после избиения транспортировали для лечения в Киевский институт нейрохирургии, обвинил в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка.

Об этом Семенихин заявил в видео на своей странице в фейсбуке.

Семенихин рассказал, что нападение на него было с целью убийства, чтобы не допустить на выборы. Оно произошло сразу после того, как он вернулся из Киева, получив регистрацию кандидата в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу.

В покушении Артем Семенихин обвинил депутата Рады 7-го и 8-го созывов, кандидата в депутаты по тому же округу Игоря Молотка, люди которого, по мнению экс-мера Конотопа, совершили нападение.

Нардеп Игорь Молоток опроверг свою причастность к покушению на убийство своего оппонента на выборах Артема Семенихина, выложив заявление в фейсбуке.

Напомним, Семенихина избили в Конотопе ночью 27 июня. Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК. Позже прокуратура Сумской области переквалифицировала дело по факту нападения на Семенихина на более жесткую статью - "законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга".

Напомним, Конотоп был самым восточным городом Украины, где мэром избрали представителя "Свободы" Семенихина. Игорь Молоток на парламентских выборах 2012 года был избран как самовыдвиженец, но перешел во фракцию Партии регионов.

Игорь Молоток неоднократно становился фигурантом скандалов в Сумской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинкеРФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в ПриднестровьеПремьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
Дело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали на более жесткую статьюДело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали на более жесткую статью
Избитого экс-мэра Конотопа перевезут для лечения в КиевИзбитого экс-мэра Конотопа перевезут для лечения в Киев
РоSSия обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатомРоSSия обвинила молдавского олигарха Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом
Апелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с экс-нардепа ЛозинскогоАпелляционный суд признал законным досрочное снятие судимости с экс-нардепа Лозинского
Новым гендиректором продовольственной организации ООН избран китаец Цюй ДунъюйНовым гендиректором продовольственной организации ООН избран китаец Цюй Дунъюй
Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компанииЯценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании
Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSиюТрамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSию
Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»
Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"
Последние новости
Подгружаем последние новости