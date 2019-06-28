Избитого экс-мэра Конотопа перевезут для лечения в Киев

Семенихин находится в стабильном тяжелом состоянии.

Избитого экс-мэра Конотопа перевезут для лечения в Киев
Артем Семенихин
Фото: Укринформ

Экс-мэра Конотопа Артема Семенихина транспортируют для леченияв Киевский институт нейрохирургии. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, пишет "Укринформ".

"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии", - рассказал чиновник.

Транспортировку будут проводить при помощи реанимобиля, который оснащен всем необходимым оборудованием.

Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, сейчас рассматриваются несколько версий относительно мотива нападения на экс-мэра.

"Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное из-за общественной и политической деятельности потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений", - отметил Лушпиенко.

Уголовное производство открыто по статье "покушение на убийство. У палаты Семенихина в Конотопской райбольницы, дежурит полиция.

Напомним, Семенихина избили в Конотопе сегодня ночью. Он является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
По центру Киева пронесли 40-метровый крымскотатарский флагПо центру Киева пронесли 40-метровый крымскотатарский флаг
Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой ЕвромайданаСуд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой Евромайдана
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"
Киевсовет повторно проголосует за проспекты Бандеры и ШухевичаКиевсовет повторно проголосует за проспекты Бандеры и Шухевича
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в КиевеСуд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Уильям Тейлор назвал приоритеты своей работы в КиевеУильям Тейлор назвал приоритеты своей работы в Киеве
ПЦУ забрала у Филарета Киевскую епархиюПЦУ забрала у Филарета Киевскую епархию
В Киеве создадут отдельный архив советских спецслужбВ Киеве создадут отдельный архив советских спецслужб
Зеленский назначил своим советником киевского муральщика Гео ЛеросаЗеленский назначил своим советником киевского муральщика Гео Лероса
Филарет обратился к Авакову с просьбой защитить Киевский патриархат от "противоправных действий ПЦУ"Филарет обратился к Авакову с просьбой защитить Киевский патриархат от "противоправных действий ПЦУ"
Последние новости
Подгружаем последние новости