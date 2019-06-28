Избитого экс-мэра Конотопа перевезут для лечения в Киев
Семенихин находится в стабильном тяжелом состоянии.
Экс-мэра Конотопа Артема Семенихина транспортируют для леченияв Киевский институт нейрохирургии. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, пишет "Укринформ".
"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии", - рассказал чиновник.
Транспортировку будут проводить при помощи реанимобиля, который оснащен всем необходимым оборудованием.
Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, сейчас рассматриваются несколько версий относительно мотива нападения на экс-мэра.
"Рассматривается ряд версий, среди основных - преступление, совершенное из-за общественной и политической деятельности потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений", - отметил Лушпиенко.
Уголовное производство открыто по статье "покушение на убийство. У палаты Семенихина в Конотопской райбольницы, дежурит полиция.
Напомним, Семенихина избили в Конотопе сегодня ночью. Он является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).
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28.06.2019 04:59