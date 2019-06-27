В Стрыю бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с общественностью

Шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.

В городе Стрый Львовской области попытались сорвать встречу лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с общественностью. Провокаторы бросили дымовые шашки во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Реванш не пройдет!", - написал Цеголко.

Ранее министра образования Украины Лилию Гриневич, которая сейчас баллотируется в Верховную Раду по списку политической партии "Украинская стратегия", не пустили во львовскую школу №7, где она работала учителем биологии в конце 80-х - начале 90-х годов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР расследует восемь производств с участием ПорошенкоГБР расследует восемь производств с участием Порошенко
У Зеленского прекратили "расследование" плагиата речи ПорошенкоУ Зеленского прекратили "расследование" плагиата речи Порошенко
Порошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить УкраинуПорошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить Украину
Порошенко пообещал задействовать все свои связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальшеПорошенко пообещал задействовать все свои связи, чтобы "вирус всепрощения РФ" за Крым и Донбасс не распространился дальше
Порошенко предложил изменить официальное название Грузии на СакартвелоПорошенко предложил изменить официальное название Грузии на Сакартвело
Порошенко получит опцион на покупку "Прямого"Порошенко получит опцион на покупку "Прямого"
Порошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбужденоПорошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбуждено
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с ЗеленскимФигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским
Порошенко прокомментировал иск РПЦ с требованием отменить регистрацию ПЦУПорошенко прокомментировал иск РПЦ с требованием отменить регистрацию ПЦУ
Зеленский рассказал о встрече с АхметовымЗеленский рассказал о встрече с Ахметовым
Последние новости
Подгружаем последние новости