В Стрыю бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с общественностью
Шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.
В городе Стрый Львовской области попытались сорвать встречу лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с общественностью. Провокаторы бросили дымовые шашки во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.
Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Реванш не пройдет!", - написал Цеголко.
Ранее министра образования Украины Лилию Гриневич, которая сейчас баллотируется в Верховную Раду по списку политической партии "Украинская стратегия", не пустили во львовскую школу №7, где она работала учителем биологии в конце 80-х - начале 90-х годов.
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