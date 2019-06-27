В Минобороны заявили о приостановке поставок в армию из-за обысков

В ходе следственных действий были изъяты оригиналы документов и все электронные носители.

В ?Минобороны заявили о приостановке поставок в армию из-за обысков
Фото: inforesist.org

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны были изъяты оригиналы документов и все электронные носители.

Об этом заявил на брифинге начальник ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, передает "РБК-Украина".

Марченко отметил, что обыски сделали невозможной работу управления по материальному обеспечению ВСУ.

"У нас были изъяты как оригиналы документов, так и образцы-эталоны и все электронные носители информации. Полностью парализована работа управления. Невозможно получить продукцию. То есть полностью остановлены поставки в армию средств защиты. Сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Но на сегодня, мы ничего делать не можем. Нас не услышали", - сказал он.

Напомним, 26 июня Госбюро расследований провело массовые обыски по делу о закупках Минобороны.

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ По его словам, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 млн гривен.


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